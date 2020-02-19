В Кремле прокомментировали отставку Суркова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что Сурков покинул пост по собственному желанию.
«Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, но его многолетний опыт и талант безусловно найдет свое применение», — отметил Песков.
Накануне Сурков был освобожден от должности помощника президента России официальным указом.
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