В Кремле прокомментировали отставку Суркова

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Владислав Сурков Владислав Сурков
Владислав Сурков
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента РФ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что Сурков покинул пост по собственному желанию.

«Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, но его многолетний опыт и талант безусловно найдет свое применение», — отметил Песков.

Накануне Сурков был освобожден от должности помощника президента России официальным указом.

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