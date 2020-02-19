Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев — сильных передовых специалистами в своих сферах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина, который относится к ярким представителем данной команды.

Он считает, что приход Путина к власти «сам по себе» уже говорит «о конкурентоспособности этой команды».

При этом глава ведомства признает, что личность нынешнего российского лидера, «его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть».

«Многие из них – это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие, кто в своих сферах являются передовыми», — добавил Кудрин.

Он также отметил, что когда он был министром финансов и вице-премьером, эти люди усилили российскую экономику и сильно подняли уровень жизни в стране.

Сам Алексей Кудрин с 1992 по 1993 год был председателя главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга, когда пост главы городской администрации занимал Анатолий Собчак. До 1996 года он находился на должности первого заместителя мэра, а еще был членом правительства Петербурга и председателем комитета экономики и финансов городской мэрии.