Путин уволил Суркова с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Сурков занимал должность помощника президента с 2013 года. В число его обязанностей входили вопросы, связанные с урегулированием конфликтов на Украине, а также участие в работе «нормандского формата» на экспертном уровне.

Как ранее заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, Сурков покидает государственную службу в связи со сменой курса на украинском направлении.

Ранее политолог пояснил информацию об уходе Суркова с поста.