Путин уволил Суркова

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Владислав Сурков Владислав Сурков
Владислав Сурков
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин снял Владислава Суркова с должности помощника президента. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Сурков занимал этот пост с 2003 года.

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с поста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку помощника главы государства Владислава Суркова.

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