Путин уволил Суркова
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Президент России Владимир Путин снял Владислава Суркова с должности помощника президента. Указ опубликован на сайте Кремля.
«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации», — говорится в указе.
Сурков занимал этот пост с 2003 года.
25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с поста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил отставку помощника главы государства Владислава Суркова.
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