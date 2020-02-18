Пушков назвал чушью слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова главы украинского МИДа Вадима Пристайко об ухудшении отношений между Россией и Белоруссией. Об этом пишет РИА «Новости».

Он счел данное высказывание примитивным маневром и назвал его дешевой пропагандой.

По мнению Пушкова, целью этих слов является попытка стравить Москву и Минск.

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией», — считает он.

Парламентарий также добавил, что это заявление Пристайко не имеет никакого отношения к дипломатии.

До этого Пристайко заявил, что есть риск войны между Россией и Белоруссией.

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