Пушков назвал чушью слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова главы украинского МИДа Вадима Пристайко об ухудшении отношений между Россией и Белоруссией. Об этом пишет РИА «Новости».
Он счел данное высказывание примитивным маневром и назвал его дешевой пропагандой.
По мнению Пушкова, целью этих слов является попытка стравить Москву и Минск.
«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией», — считает он.
Парламентарий также добавил, что это заявление Пристайко не имеет никакого отношения к дипломатии.
До этого Пристайко заявил, что есть риск войны между Россией и Белоруссией.
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