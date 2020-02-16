Переводчики Путина рассказали о сложностях своей работы

Переводчики президента России Владимира Путина рассказали о том, как сложно бывает выразить на других языках его фразы из-за игры слов, передает РИА «Новости».

Так, советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков признался, что фраза президента «Мы не будем стоять в раскоряку!», которую он услышал в репортаже по телевизору десять лет назад, до сих пор вызывает у него затруднения.

Кроме того, Садыков вспомнил случай с Петербургского экономического форума 2017 года, когда Путин в шутку сказал «Вольно!». По его словам, это поставило многих специалистов в ступор, поэтому пришлось переводить интуитивно.

Также третий секретарь департамента Наталья Красавина рассказала, что среди переводчиков вызвала спор фраза «Донбасс порожняк не гонит». В конечном счете ее перевели как «Донбасс ерунды не говорит».

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