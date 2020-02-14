Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности», Путин постановил помиловать трех граждан России: двух женщин и одного мужчину. Указ вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования.

Как сообщается, первый из помилованных Павел Петрашов, который отбывал наказание за непредумышленное убийство: он нарушил правила ПДД, в результате произошедшей аварии погиб человек. У мужчины на иждивении находится малолетний ребенок. Его полностью освободили от дальнейшего отбывания наказания.

Другим указом Путин помиловал Марину Чернышеву, осужденную за нанесение телесных повреждений ножом своему мужу в ходе ссоры. Супруг Чернышевой сам просил о смягчении наказания, срок ее заключения был сокращен до 5 лет.

Третьим указом президент сократил Раисе Плетневой срок лишения свободы до 6 лет. Плетнева задушила пьяного мужа во время скандала. Из показаний подсудимой, мужчина злоупотреблял спиртным, поднимал на нее руку и тратил все деньги на алкоголь.

Ранее Путин помиловал мать пятерых детей.