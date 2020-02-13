Бочаров поддержал поправку о недопустимости отчуждения территории РФ

Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, герой России Вячеслав Бочаров оценил озвученное в четверг на встрече Владимира Путина с участниками рабочей группы по внесению изменений в Конституцию предложение насчет закрепления в Основном законе страны тезиса о недопустимости отчуждения части территории Российской Федерации.

«Это само собой разумеющаяся норма, которая должна быть в конституции. Ведь у наших солдат еще в войнах прошлого века была поговорка «Ни пяди своей земли не отдадим». А в 90-е на Кавказе за что мы клали головы? Чтобы целостность российского государства была сохранена. А теперь, разве можем мы допустить, что чьим-то решением в будущем можно будет разбрасываться территориями? Я полностью поддерживаю то предложение, которое внес Машков», — заявил Бочаров в интервью «Газете.Ru».

Именно Владимир Машков выступил с соответствующей инициативой на встрече Путина с рабочей группой.

«Мы же в 90-е годы потеряли не только сухопутную территорию, но и части шельфов нескольких морей. Мы не можем допустить ничего подобного в будущем», — резюмировал Бочаров.