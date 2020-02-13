Названа дата выборов главы Калужской области

Член Центризбиркома России Евгений Шевченко назвал дату выборов губернатора Калужской области. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, их планируется провести в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Он уточнил, что такое решение соответствует статье 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ».

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

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