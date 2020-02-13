Путин поддержал идею закрепить в Конституции статус России как победителя в войне

Президент России Владимир Путин выступил за закрепление в Конституции статуса России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой о закреплении данного статуса страны в преамбуле Конституции выступил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Глава государства назвал данную идею «хорошей» и призвал тщательно ее обдумать.

Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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