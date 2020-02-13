Путин поддержал идею закрепить в Конституции статус России как победителя в войне

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин выступил за закрепление в Конституции статуса России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

С инициативой о закреплении данного статуса страны в преамбуле Конституции выступил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Глава государства назвал данную идею «хорошей» и призвал тщательно ее обдумать.

Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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