В Кремле опровергли данные СМИ о предложении Путина объединить РФ и Белоруссию

В Кремле опровергли опубликованную в СМИ информацию о том, что российский лидер Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предлагал объединить два государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что со стороны России инициатив по созданию «Союзного государства» не поступало.

«Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — уточнил Песков.

Ранее Bloomberg рассказал о том, что президент России якобы инициировал внесение поправок в Конституцию страны из-за провала плана по объединению двух стран. Издание также утверждало, что позитивный исход переговоров с Лукашенко мог бы позволить«обойти» ограничения президентского срока в России.

Агентство отмечало, что объединение государств было планом «А» для сохранения Путина у власти, поскольку он смог бы стать главой нового образованного «Союзного государства».

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