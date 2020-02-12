Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Крымский полуостров не может быть объектов «каких-либо разменов».

«Это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается водоснабжение. Если есть какие-то дополнительные предложения по водоснабжению на коммерческой основе, они могут быть рассмотрены. Крым не может быть объектом каких-либо разменов», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков хватит максимум на 90-100 дней и с 10 февраля город перейдет на подачу воды по графику. Позднее глава Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодняшний день потребности вводить график подачи воды нет.

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