Путин и Эрдоган поговорили о ситуации в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили обострившуюся ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что лидеры договорились о дополнительных переговорах по линии соответствующих ведомств.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция произведет атаку по правительственным войскам Сирии, если Дамаск продолжит наступление. По его словам, нападения совершили в том числе российские военнослужащие, которые произвели обстрел мирных жителей.

«Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал», — сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что до конца февраля Анкара намерена заставить силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения, в противном случае она ответит.

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