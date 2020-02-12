Постпред России призвал не демонизировать образ Евросоюза
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Представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал не демонизировать образ Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
По его словам, пока толчка в отношениях России и стран ЕС не предполагается, несмотря на то, что условия для этого уже есть.
Также Чижов призвал избегать крайностей в отношении к Европейскому Союзу, не фетишизировать и не демонизировать его образ.
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