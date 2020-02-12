Постпред России призвал не демонизировать образ Евросоюза

close
Henry Nicholls/Reuters

Представитель России при ЕС Владимир Чижов призвал не демонизировать образ Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, пока толчка в отношениях России и стран ЕС не предполагается, несмотря на то, что условия для этого уже есть.

Также Чижов призвал избегать крайностей в отношении к Европейскому Союзу, не фетишизировать и не демонизировать его образ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Представитель РФ в Евросоюзе: Москва не обсуждает с ЕС санкции

«Худой мир»: европейцы хотят наладить диалог с Россией

В России рассказали о недовольстве Евросоюза санкциями США