В Кремле не исключают встречи Путина и Эрдогана

В Кремле не исключают возможность встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА «Новости».

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, конкретных планов пока нет, но Москва ее не исключает.

«Пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться», — сказал Песков.

10 февраля закончился второй раунд российско-турецких переговоров по ситуации в идлибской зоне деэскалации. Делегации приняли решение о продолжении обсуждения.