В Кремле назвали некорректным вопрос о «пересмотре» работы прежнего правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о «пересмотре» работы правительства Дмитрия Медведева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это абсолютно некорректный вопрос. Не считаю возможным на него отвечать. Итоги работы правительства Медведева получили весьма положительную оценку президента. Сам Медведев, когда объявлял об отставке правительства, также объяснил, почему такое решение было принято», — заявил Песков.

Представитель главы государства пояснил, что нынешнее правительство «не начинает с чистого листа».

Экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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