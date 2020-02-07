СМИ: депутат Госдумы Хайруллин погиб в результате крушения вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета в Татарстане, сообщает Telegram-канал 112.
Эту же информацию сообщают Telegram-каналы Baza и Mash.
Официального подтверждения данной информации нет.
До этого СМИ сообщили, что депутат Хайруллин был на борту упавшего под Казань вертолета.
Ранее представитель Приволжской транспортной прокуратуры подтвердил, что вертолет Bell 407 упал в районе города Лаишево в Татарстане. Всего сообщалось о трех находившихся на борту вертолета людях.