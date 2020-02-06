Кремль ждет окончания демонизации России в США

В Кремле надеются, что Соединенные Штаты перестанут использовать российскую сторону как главного демона на политической арене в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела США. Главное желание страны — чтобы Россию перестали демонизировать во время предвыборной гонки в США.

Он подчеркнул, что Кремль не хочет, чтобы страну использовали как «пугалку» и «главного демона».

«Это абсолютно неприемлемо», — отметил Песков.

По его мнению, диалог стран улучшится, кода российско-американские отношения не будут класть на внутриполитический алтарь США.

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