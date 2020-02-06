Трамп заявил о победе США над «обманом с импичментом»

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение американского Сената оправдать его и не отстранять от власти. Об этом он написал в своем Twitter.

Он заявил, что в пятницу, 7 февраля, в 12.00 (20.00 мск), выступит с официальным заявлением.

Американский лидер заверил, что поделится своими мыслями «о победе нашей страны над обманом с импичментом».

До этого Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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