Путин: от отношений РФ и США зависит мир на планете

Президент России Владимир Путин заявил, что от того, какие отношения между Москвой и Вашингтоном, по большей части зависит мир и безопасность на планете, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, американо-российские отношения должны основываться на принципе равенства уважения к суверенитету друг друга.

Путин отметил, что ни РФ, ни США, не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Об этом российский лидер сказал на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

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