Путин: от отношений РФ и США зависит мир на планете
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Президент России Владимир Путин заявил, что от того, какие отношения между Москвой и Вашингтоном, по большей части зависит мир и безопасность на планете, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, американо-российские отношения должны основываться на принципе равенства уважения к суверенитету друг друга.
Путин отметил, что ни РФ, ни США, не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.
Об этом российский лидер сказал на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
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