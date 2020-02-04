Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями. Ролик был опубликован в YouTube.
Уточняется, что встреча главы государства с горожанами произошла возле одного из местных продуктовых магазинов.
В ходе разговора президент ответил на несколько вопросов, пожал им руки, а также посоветовал беречь свое здоровье.
«Замерзнете же! Холодно», — сказал Путин.
После общения с местными жителями российский лидер вернулся обратно в машину.