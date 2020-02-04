Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/476/12924476/upload-2020-01-23T124621Z_1175078179_RC2OLE9BK384_RTRMADP_3_HOLOCAUST-MEMORIAL-PUTIN-LENINGRAD-pic905-895x505-14632.jpg">

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями. Ролик был опубликован в YouTube.

Уточняется, что встреча главы государства с горожанами произошла возле одного из местных продуктовых магазинов.

В ходе разговора президент ответил на несколько вопросов, пожал им руки, а также посоветовал беречь свое здоровье.

«Замерзнете же! Холодно», — сказал Путин.

После общения с местными жителями российский лидер вернулся обратно в машину.