Песков: отношения РФ и КНР не изменятся из-за ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отношения РФ и КНР, в том числе в торгово-экономической отрасли, не изменятся из-за ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, поэтому появившийся вирус вряд ли может испортить прочные фундаментальные основы двусторонних отношений. Тем не менее, он не исключил появление волатильности.

Также Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин посетит Китай во второй половине 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 438 человек, 425 человек погибли.

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