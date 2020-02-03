В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее турецкий лидер в очередной раз заявил, что он и его страна не признают присоединение Крыма к России, а Анкара продолжит следить за положением крымских татар.

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал Песков, отметив, что в Кремле не согласны с позицией Эрдогана.

Также он добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил на данную тему с турецким лидером.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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