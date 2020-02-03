Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

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Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМа.

Так, предложение сделать индексации пенсий не ниже прожиточного минимума и осуществить фиксацию МРОТ одобрили 91% и 90% респондентов, соответственно.

Кроме того, 87% опрошенных считают, что увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет станет правильным решением.

Также 81% заявили о необходимости предоставить Конституционного суду функцию проверки законопроектов по запросу президента России Владимира Путина на предмет соответствия Основному закону.

Еще 68% респондентов уведомили, поддержали инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране для госслужащих, губернаторов, членов правительства, судей, депутатов Госдумы, а также сенаторов и муниципальных служащих.

Ранее во время послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию.

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