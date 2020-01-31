Путин уволил Кротова с должности полпреда президента в Конституционном суде

Российский президент Владимир Путин уволил с должности его полномочного представителя в Конституционном суде Михаила Кротова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Кремля.

В указе, который подписан президентом, говорится, что Кротов был освобожден от поста в связи с его переходом на новое место.

Известно, что пост полпреда президента в Конституционном суде займет экс-глава Минюста России Александр Коновалов.

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