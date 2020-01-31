Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, на совещании были зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

На встрече они обсудили коронавирусную угрозу, социально-экономические вопросы и не только.

«Участники... [обменялись] мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса», — уточнил Песков.

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