Путин и Меркель обсудили по телефону американскую «сделку века»

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили американскую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Меркель обменялись панами по поводу предложенного США плана.

Лидеры также обсудили ход реализации договоренностей конференции по Ливии, которая прошла в Берлине.

Были затронуты также ситуации на Украине и в Сирии.