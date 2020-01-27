Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 года.
Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала. Так, материнский капитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 рублей.
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