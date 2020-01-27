Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Изменения в закон должны быть готовы к 15 апреля 2020 года.

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию выступил с предложением об изменениях в программе материнского капитала. Так, материнский капитал начнут выдавать на первенца. Сумма, которая будет доступна к получению, составит 466 617 рублей.

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