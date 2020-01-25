Зеленский уверен в желании всего мира положить конец войне в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что прекращение войны на Донбассе нужно не только России и Евросоюзу, но и всему миру в целом. Об этом он сказал в интервью израильскому «9 каналу».

Зеленский рассказал, что он чувствует, что во всем мире люди ждут, когда война закончится в Донбассе.

«Потому что, если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода», — добавил он.

9 декабря во Франции прошло заседание в «нормандском формате», которое посетили Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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