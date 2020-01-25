Зеленский намерен после первого срока оставить пост и передать «ключики» другому
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Украинский президент Владимир Зеленский признался, что не планирует задерживаться на посту президента Украины больше одного срока. Об этом он сказал в интервью израильскому телеканалу «9tv».
Он отметил, что его главная задача обновить страну, чтобы через четыре год отдать «ключики от новой Украины» другому человеку, которому будет легче.
«Это амбиция», — признался политик.
Он выразил надежду, что успеет многое сделать за четыре года. В частности, закончить войну, сменить имидж Украине, а также «очистить» высшие эшелоны власти и правоохранительные органы и не только.
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