Зеленский намерен после первого срока оставить пост и передать «ключики» другому

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что не планирует задерживаться на посту президента Украины больше одного срока. Об этом он сказал в интервью израильскому телеканалу «9tv».

Он отметил, что его главная задача обновить страну, чтобы через четыре год отдать «ключики от новой Украины» другому человеку, которому будет легче.

«Это амбиция», — признался политик.

Он выразил надежду, что успеет многое сделать за четыре года. В частности, закончить войну, сменить имидж Украине, а также «очистить» высшие эшелоны власти и правоохранительные органы и не только.

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