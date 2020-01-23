Путин добавил 18 человек в состав резерва управленческих кадров

Российский президент Владимир Путин включил 18 человек в состав резерва управленческих кадров под его патронажем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Кремля.

Уточняется, что Путин одобрил новый состав с добавлением 18 человек. Большинство из включенных представляют органы госвласти в российских субъектах. Также они все прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств.

Таким образом, всего в резерве числятся 138 человек.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому, у премьер-министра России Михаила Мишустина будет девять заместителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин провел ряд назначений в Минфине

— Экс-министра труда и социальной защиты назначили главой Пенсионного фонда

— Экс-глава ФМБА назначен замминистра здравоохранения