Путин прослезился на открытии памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле

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Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций, выступая в Иерусалиме на церемонии открытия стелы, посвященной подвигам жителей блокадного Ленинграда.

Он рассказал о своем отце, который защищал город на фронте, о маме и о брате, который погиб в 1942 году.

«Памятник — это очень хорошо. Это останется надолго, надеюсь, навека. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо», — сказал Путин.

После этого глава государства ушел со сцены.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог сдержать слез на церемонии. Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху, которая сидела рядом с российским дипломатом, также прослезилась.

В четверг, 23 января в израильском городе проходит Всемирный форум памяти жертв холокоста, на котором присутствуют лидеры и делегации разных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин.

В этот день российский лидер и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли памятник героям блокадного Ленинграда под названием «Свеча памяти».

На девятиметровом монументе сделана надпись: «Помни живых и павших, смертью смерть поправших».