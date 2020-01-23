Демократы во время суда над Трампом предупредили о нападении России на США

Глава комитета палаты представителей по разведке США Адам Шифф предположил, что российская сторона готовится напасть на материковую часть страны. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что об этом он сказал в ходе очередного судебного разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Шифф предположил, что «русские могут напасть на США», и настаивал на том, что отстранение Трампа от должности необходимо, так как честность выборов 2020 года не может быть «гарантирована». Однако его слова не имели аргументированного подтверждения.

Как передает издание, Шифф, вероятно, чувствуя раздражение во время второго дня судебного разбирательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа, добавил, что военная помощь Украине необходима, чтобы Соединенные Штаты не сражались с Россией.

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