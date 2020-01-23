Мартынов: поправки в Конституцию призваны усилить институт власти в стране

Нынешние поправки в конституцию, инициированные президентом России Владимиром Путиным, призваны усилить институт власти в стране, рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Как напомнил политолог на презентации доклада: «Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина»: презентация доклада, конституция 1993 года принималась на фоне угрозы гражданской войны в стране, когда в центре Москвы стояли танки.

По его словам, это было кризисная модель разрешения ситуации. Теперь же Россия вернулась в ту исходную точку, из которой возможно перераспределение и балансировка полномочий в госуправлении.

«Нынешние поправки в конституцию вызвали недовольство за рубежом, хипстеров интеллектуального класса. Антипутинский дискурс строился на том, что скоро произойдёт транзит власти от Путина к кому-то другому. Транзит случился, но не к тому, к кому им хотелось бы, а к институту государства», — указал эксперт.

Он добавил, что за 20 последних лет Россия укрепила свою государственность, чем «обнулила» все усилия противников страны.