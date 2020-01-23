Данилин: Путин стал основной скрепой России, он и вытянул в свое время страну из болота

На рубеже тысячелетий в России не было единения, и заступивший на пост главы государства Владимир Путин был главным базисом, на котором была возрождена страна.

Об этом в четверг рассказал политолог Павел Данилин на презентации доклада: «Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина».

«20 лет назад у нас отсутствовал суверенитет, отсутствовала экономика. Страна не могла развиваться, повышать рождаемость», — указал эксперт.

По его словам, над Россией всерьез маячила угроза сохранности суверенитета из-за экономических проблем.

«Мало кто помнит про проблему 2003 года, когда была опасность, что Россия не сможет расплатиться по долгам, и будет объявлена банкротом. Тогда основной скрепой был сам Путин, который вытянул страну из болота», — резюмировал аналитик.