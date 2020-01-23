Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы
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Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам депутата, такой поправки нет и не будет.
Он отметил, что официально опровергает данные слухи, подчеркнув, что данная информация «совершенно необоснованна».
Речь идет о массированной кампании в западных СМИ, в ходе которой сообщается о грядущем самороспуске Госдумы.