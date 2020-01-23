Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, такой поправки нет и не будет.

Он отметил, что официально опровергает данные слухи, подчеркнув, что данная информация «совершенно необоснованна».

Речь идет о массированной кампании в западных СМИ, в ходе которой сообщается о грядущем самороспуске Госдумы.