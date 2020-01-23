Мишустин провел ряд назначений в Минфине

Премьер-министр Михаил Мишустин провел ряд новых назначений в российских министерствах. Об этом говорится в распоряжении, которое выложили на сайте правительства.

Согласно опубликованным данным, возглавлявший ранее Пенсионный фонд России (ПФР) Антон Дроздов, перешел на должность заместителя министра финансов.

В свою очередь статс-секретарем — заместителем министра финансов стал Алексей Сазанов. До этого он был директором Департамента налоговой и таможенной политики Минфина.

Как было известно, Антон Силуанов остался министром финансов в новом правительстве.

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