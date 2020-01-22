Зеленский предложил поменять Великобританию на Украину в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на экономическом саммите в Давосе рассказал об удобном моменте для принятия Украины в состав ЕС. Об этом сообщает УНИАН.
Он отметил, что таким моментом является выход Великобритании из состава Евросоюза.
Украинский лидер добавил, что есть и другие страны, кроме Украины, которые хотят и «должны» быть в ЕС. По его мнению, в Европе должны хотеть того же.
«Одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter», — заключил Зеленский.
Президент указал на приоритет изменения статуса Украины после вхождения в состав ЕС перед сроками принятия такого решения.
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