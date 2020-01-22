Путин заявил о риске формирования двоевласти в РФ при появлении института «наставника»
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Президент России Владимир Путин прокомментировал идею появления в России фигуры «наставника» президента. Об этом сообщает ТАСС.
Одна из студенток в рамках встречи задала российскому лидеру вопрос о его планах после проведения выборов главы государства в 2024 году. Она привела в пример опыт Сингапура, где появилась должность министра-наставника.
Президент подчеркнул, что в случае возникновения какого-либо института над президентом, это приведет к двоевластию.
«Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — заключил Путин.
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