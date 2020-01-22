Путин заявил о риске формирования двоевласти в РФ при появлении института «наставника»

Президент России Владимир Путин прокомментировал идею появления в России фигуры «наставника» президента. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из студенток в рамках встречи задала российскому лидеру вопрос о его планах после проведения выборов главы государства в 2024 году. Она привела в пример опыт Сингапура, где появилась должность министра-наставника.

Президент подчеркнул, что в случае возникновения какого-либо института над президентом, это приведет к двоевластию.

«Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — заключил Путин.

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