Главой аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, сообщает РИА «Новости».
Так, главой аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко. У него может быть 11 заместителей.
На этой должности были ранее и остались сейчас Ольга Кривонос и Алексей Уваров.
Первым заместителем Григоренко назначен Валерий Сидоренко.
Помимо этого, были выбраны новые директора департаментов российского правительства.
Отмечается, что максимальный штат ведомства состоит из 1545 сотрудников.
Мишустин был назначен премьер-министром России 16 января, после того ухода кабмина Дмитрия Медведева в отставку.