Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12921206: 1

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, сообщает РИА «Новости».

Так, главой аппарата правительства стал Дмитрий Григоренко. У него может быть 11 заместителей.

На этой должности были ранее и остались сейчас Ольга Кривонос и Алексей Уваров.

Первым заместителем Григоренко назначен Валерий Сидоренко.

Помимо этого, были выбраны новые директора департаментов российского правительства.

Отмечается, что максимальный штат ведомства состоит из 1545 сотрудников.

Мишустин был назначен премьер-министром России 16 января, после того ухода кабмина Дмитрия Медведева в отставку.