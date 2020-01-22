Эксперт оценил назначения в новом кабмине

Последовательной кадровой политикой президента России Владимира Путина назвал директор Центра политического анализа Павел Данилин новые назначения в правительстве.

«Последовательная кадровая политика президента, которая была анонсирована года три назад с лишним, с тех пор проводится довольно-таки неукоснительно. Регулярно организуются конкурсы — такие, как «Лидеры России», своеобразная кузница кадров —» «школа губернаторов», через которую прошли более 20 глав регионов. Сейчас три выпускника этой школы находятся на посту врио губернаторов и можно ожидать, что они изберутся на выборах в единый день голосования», - отметил Данилин в интервью «Газете.Ru».

«Генпрокурор теперь тоже является выпускником школы губернаторов, а премьер Мишустин там преподает. Программа подготовки кадрового резерва действует эффективно. И мы видим, что Решетников, Мурашко, Котяков и Фальков в новом правительстве являются как раз выпускниками этой школы. Если считать генпрокурора, то в новом правительстве шесть, а если не считать — пять людей, которые прошли через эту школу. Это на самом деле новый подход к кадровой политике, система подготовки отбора кадров, когда учитываются всемерные достижения, учитываются способности и проходят накачку и тренинги», - пояснил эксперт.