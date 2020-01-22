Утверждена структура нового правительства

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства РФ. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Согласно документу, ставший руководителем аппарата Дмитрий Григоренко может иметь до 11 заместителей. Первым заместителем руководителя аппарата правительства стала Валерия Сидоренко.

Эту же должность заняли Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко.

Руководителем секретариата Мишустина назначили Андрея Кротова.

Кроме того, были выбраны новые директора департаментов российского правительства.

Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушел в отставку.