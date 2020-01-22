Борис Джонсон получил приглашение на празднование годовщины победы в ВОВ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях», — сказал представитель посольства Британии в Москве.

В декабре начал работать официальный сайт празднования 75-летия Победы, на MAY9.RU будут информировать о проведении образовательных лекций.

На портале будут размещать сведения о планируемых в 2020 году памятных, праздничных, образовательных акциях. Также авторы сайта предложат богатую коллекцию архивных материалов – от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет.

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