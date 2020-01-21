Чуйченко назначен министром юстиции

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост министра юстиции страны Константина Чуйченко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее Чуйченко возглавлял аппарат правительства России.

Он сменил на посту Александра Коновалова, возглавлявшего ведомство с 2018 года.