Носков покинул пост главы Минкомсвязи

close
Lindsey Wasson/Reuters

Президент России Владимир Путин назначил Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций станы. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Максут Шадаев занимал должность вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам.

С 2018 года данную должность занимал Константин Носков.