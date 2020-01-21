«Известия» назвали имя возможного нового министра связи

Вице-президента «Ростелекома» Максута Шадаева могут назначить министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в министерстве и отрасли.

По данным издания, он сменит на посту исполняющего обязанности министра Константина Носкова.

15 января Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

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