«Известия» назвали имя возможного нового министра связи
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Вице-президента «Ростелекома» Максута Шадаева могут назначить министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в министерстве и отрасли.
По данным издания, он сменит на посту исполняющего обязанности министра Константина Носкова.
15 января Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
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