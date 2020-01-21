Путин видит Чайку полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что занимавшему ранее должность генерального прокурора России Юрию Чайке предложили должность полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом формально указ о новом назначении Чайки пока не подписан.

Российский глава Владимир Путин встретился с Чайкой. Лидер сказал, что в социальной сфере данного региона имеется много проблем. Чайка же отметил, что своей главной задачей считает повышение благосостояния граждан региона и реализацию национальных проектов.

В заключении, Путин поблагодарил Чайку за совместную работу. Он также выразил надежду на то, что Совет Федерации утвердит в среду Краснова на посту генпрокурора. Его кандидатура была внесена ранее. Также сообщалось, что Юрий Чайка покидает пост и переходит на новую работу.