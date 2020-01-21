ОП предлагает привлечь к дискуссии по Конституции зама Памфмиловой

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева предложила во вторник привлечь к дискуссии по общероссийскому голосованию заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева.

Михеева рассказала, что обращения и вопросы, поступающие в Общественную палату, демонстрируют большой интерес к общероссийскому голосованию.

«Эта часть законопроекта и сопутствующих к нему изменений, мне кажется, требует дополнительного обсуждения и консультаций с представителями Центризбиркома», — цитирует Михееву РИА «Новости».

«Если коллеги согласятся, я бы предложила подключить к нашей работе заместителя председателя Центризбиркома Николая Ивановича Булаева и команду юристов Центризбиркома, которые очень хорошо разбираются в организации такого процесса, как голосование», – сказала она.