Песков оценил наличие связи между посланием президента и отставкой правительства

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о наличии связи между посланием президента России Владимира Путина и отставкой правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Журналисты спросили представителя Кремля, насколько правдива информация о том, что что Путин якобы принял решение о роспуске кабмина из-за того, что ряд министров критически отнеслись к посланию из-за невыполнимости поставленных задач и недостатка средств.

По словам Пескова, информация «отчасти правдива».

«Вы знаете, что о решении правительства уйти в отставку на фоне озвученных президентом серьезных инициатив в своем послании Федеральному Собранию объявил именно Дмитрий Анатольевич Медведев, предыдущий руководитель правительства», — заявил Песков.

В то же время он не стал комментировать информацию о том, что Медведев якобы еще в декабре предлагал Путину свой вариант реформы власти, предполагающий совмещение постов президента и премьера.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту. Также Путин предложил ввести ряд мер по поддержке семей с детьми.

В этот же день Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства.

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