Совфед рассмотрит вопрос о смене генпрокурора в ближайшие дни

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит вопрос об освобождении Юрия Чайки от должности генерального прокурора и назначении на этот пост замглавы Следственного комитета Игоря Краснова 21 января. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что соответствующее заседание запланировано на 12.30 мск.

При этом первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев рассказал, что с большой долей вероятности вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 22 января.

Конкретное поручение ожидается от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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